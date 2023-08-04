Прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город» завершится 20 августа

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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)». Заявки принимаются на платформе «Умный город» до 20 августа 2023 года, в печатном варианте через Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) – до 1 сентября. После этого пройдет федеральный этап конкурса, где все заявки получат экспертную оценку, срок его проведения – с 20 августа до 15 октября. Победители будут определены до конца октября 2023 года.

Всероссийский конкурс состоит из регионального и федерального этапов и проводится по двум категориям населенных пунктов: I категория – городские округа и городские поселения, II категория – сельские поселения. Отбор конкурсных заявок на региональном уровне осуществляется высшими исполнительными органами государственной власти субъектов страны. Всего определяется 50 победителей. Итоги конкурса подводит федеральная конкурсная комиссия.

«Номинация «Умный город», которую координирует Минстрой России, стала пятой номинацией Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и была утверждена в 2020 году. В этой номинации за последние три года конкурса было подано 211 заявок в первой категории и 44 заявки по второй категории: в 2022 году поступила 101 конкурсная заявка, в 2021 году – 95 заявок, а в 2020 году – 59», – отметил замглавы Минстроя России Константин Михайлик.

На платформе можно разместить фото, видеоматериалы и презентации. Общий призовой фонд составляет для I категории населенных пунктов 150 млн рублей, для II категории – 50 млн рублей. Следует отметить, что победить смогут только конкурсные проекты, соответствующие одному из направлений «Базовых и дополнительных требований к умным городам (Стандарт «Умного города»)», утверждённых Минстроем России.

«Конкурс «Лучшая муниципальная практика» является оптимальным механизмом поиска лучших практик, которые могут тиражироваться в масштабе всей страны. Он дает мощный импульс развитию регионов, поэтому его популярность растет с каждым годом, о чем свидетельствует рост числа подаваемых заявок», – подчеркнула руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.