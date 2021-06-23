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Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» продлится до 30 июня

23 июня 2021 17:36
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Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам.

Областное министерство экономического развития и инвестиций приглашает индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний, принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Прием заявок продлится до 30 июня, участие в конкурсе бесплатное. 

В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в Самарской области создаются по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и "Международная кооперация и экспорт". 

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта учреждена Правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Она является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Поддержку небольших предприятий, ориентированных на внешние рынки, в Самарской области курирует министерство экономического развития и инвестиций. 

«Для работы с субъектами малого и среднего бизнеса, готовыми к расширению географии поставок, в регионе создан Центр поддержки экспорта. По итогам прошлого года общий объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей. Безусловно, продукция наших предприятий интересна зарубежным партнерам, поэтому мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг, внедрять новые инструменты. В этом году мы объединили услуги Центра, исходя из потребностей экспортеров. Новая пакетная мера поможет предпринимателям в короткие сроки находить иностранных партнеров и заключать новые экспортные контракты. Уверен, что наши компании достойно представят регион на всероссийском конкурсе и получат высокие оценки своей деятельности», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов о работе с экспортно ориентированными  предприятиями. 

Лучших экспортеров страны определят в шести номинациях: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг, номинация «Трейдер года», а также «Прорыв года» (для МСП) и «Новая география» (для крупного бизнеса). 

Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Итоги будут озвучены на VIII Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится в ноябре, в Москве. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра. 

Для участия необходимо заполнить электронную анкету на сайте Российского экспортного центра: https://www.exportcenter.ru/awards.

 

Теги: «Экспортер года» Приём заявок

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