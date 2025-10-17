Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
Прием заявок на участие в Премии «Россия – страна возможностей» для жителей Самарской области продлен до 26 октября

17 октября 2025 12:04
176
Прием заявок на участие в Премии «Россия – страна возможностей» для жителей Самарской области продлен до 26 октября

До 26 октября жители Самарской области могут подать заявку на участие во втором сезоне Премии Президентской платформы «Россия  страна возможностей». Это дополнительное время – шанс для тех, кто ещё не успел заявить о себе. Финалисты получат поддержку партнеров Премии, доступ к образовательным программам, стажировкам и медийное продвижение, а также станут частью сообщества единомышленников, где продолжат развиваться и обмениваться опытом.

Прием заявок на Премию «Россия – страна возможностей», учрежденной по поручению Президента Российской Федерации, стартовал 26 сентября. За это время поступило 30 000 заявок от людей, которые ежедневно создают возможности для других. Среди участников – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Каждый из них по-своему меняет жизнь в своем регионе и вдохновляет окружающих действовать.

Активно участвуют не только молодые люди с 18 до 35 лет, но и номинанты старшего возраста, включая тех, кому больше 55 лет. Это показывает, что стремление создавать возможности и улучшать жизнь вокруг себя не ограничено возрастом. Особенно активно участники проявляют себя в сферах образования, культуры и добрых дел – именно на эти номинации поступило наибольшее количество заявок.

«Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем приём заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах. Радует, что в нашей стране так много активных, неравнодушных людей – уже более 30 тысяч человек, которые меняют жизни других в своём городе и обществе. Победа в Премии открывает возможность продвижения проектов, участия в федеральных инициативах, а также получения поддержки партнеров Премии. Так одна ваша заявка может запустить большие перемены уже в этом году», – отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На данный момент из Самарской области на участие во втором сезоне Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже поступило 673 заявки.

В новом сезоне у финалистов и победителей будет шанс развить свои инициативы благодаря партнёрским программам. Совместно с Агентством стратегических инициатив учреждена спецноминация «Страну меняют люди», лауреаты которой получат адресное сопровождение своих инициатив: индивидуальное продвижение, широкую информационную поддержку, возможность выступать на федеральных и международных площадках. АНО «Диалог Регионы» предлагает финалистам номинации «Медиа» доступ к онлайн-курсам. Росмолодёжь открывает участие в образовательных программах и летних школах Академии творческих индустрий «Меганом», летних школах и Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», а также стажировки, экспертную поддержку и участие в форумах. Совместно с Движением Первых финалисты и победители Премии «Россия – страна возможностей» создадут систему наставничества в направлениях творчества, науки, медиа, добровольчества и предпринимательства. Роспатриотцентр Росмолодежи приглашает к участию в патриотических форумах и проектах в рамках номинации «Возможности для СВОих». Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» предлагает программу стажировок для студентов. Кроме того, финалисты могут пройти обучающие курсы Мастерской управления «Сенеж», которые помогают развивать профессиональные навыки и применять их для реализации своих идей. И это лишь часть доступных партнёрских возможностей.

В 2025 году Премия Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет вручаться в 10 номинациях: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

Подать заявку на участие во втором сезоне Премии можно на официальном сайте до 26 октября: рассказать о возможностях, которые вы создаете, пройти короткие тесты и пригласить не менее 10 человек из своего окружения – коллег, друзей, партнёров, которые смогут подтвердить ваш вклад в жизнь общества.

СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список