Прием заявок на региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября

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Прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября!



Номинаций традиционно четыре:

1. «Традиционное изобразительное искусство»;

2. «Современное изобразительное искусство» (contemporary art);

3. «Дизайн»;

4. «Кураторство. Лучшие выставочные проекты».

В каждой номинации определяются три победителя и вручаются денежные премии.



Тема конкурса этого года «Семья».



Отдельная первая премия в этом году была учреждена для студенческих работ. В дипломных проектах в категории «Дизайн» предлагаются направления «Общественная среда» и «Учреждения культуры».



Подведение итогов и награждение победителей состоится в Тольяттинской филармонии 17 декабря, в день рождения К. П. Головкина.



Участие в конкурсе бесплатное.



Положение о конкурсе по ссылке: https://kgolovkina.ukit.me/

Фото: минкульт СО