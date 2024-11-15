Прием заявок на региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября

Прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября!
Номинаций традиционно четыре:
1. «Традиционное изобразительное искусство»;
2. «Современное изобразительное искусство» (contemporary art);
3. «Дизайн»;
4. «Кураторство. Лучшие выставочные проекты».
В каждой номинации определяются три победителя и вручаются денежные премии.
Тема конкурса этого года «Семья».
Отдельная первая премия в этом году была учреждена для студенческих работ. В дипломных проектах в категории «Дизайн» предлагаются направления «Общественная среда» и «Учреждения культуры».
Подведение итогов и награждение победителей состоится в Тольяттинской филармонии 17 декабря, в день рождения К. П. Головкина.
Участие в конкурсе бесплатное.
Положение о конкурсе по ссылке: https://kgolovkina.ukit.me/
Фото: минкульт СО