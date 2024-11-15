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Прием заявок на региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября

15 ноября 2024 15:57
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Тема конкурса этого года «Семья».

Прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября!

Номинаций традиционно четыре:
1. «Традиционное изобразительное искусство»;
2. «Современное изобразительное искусство» (contemporary art);
3. «Дизайн»;
4. «Кураторство. Лучшие выставочные проекты».
В каждой номинации определяются три победителя и вручаются денежные премии.

Тема конкурса этого года «Семья».

Отдельная первая премия в этом году была учреждена для студенческих работ. В дипломных проектах в категории «Дизайн» предлагаются направления «Общественная среда» и «Учреждения культуры».

Подведение итогов и награждение победителей состоится в Тольяттинской филармонии 17 декабря, в день рождения К. П. Головкина.

Участие в конкурсе бесплатное.

Положение о конкурсе по ссылке:  https://kgolovkina.ukit.me/

 

Фото:   минкульт СО

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