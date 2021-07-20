Прием заявителей в офисах МФЦ Самары осуществляется только по предварительной записи 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции офисы МФЦ переходят на новый режим работы. Теперь предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр осуществляется только по предварительной записи. Временные ограничения в работе МФЦ вводятся с 20 июля 2021 года.
Записаться на прием можно на официальном сайте МАУ «МФЦ» городского округа Самара, портале «Мои документы» Самарской области и многоканальному телефону 205-78-26.
При регистрации необходимо вводить данные того человека, которому будет оказана услуга.
Для подтверждения записи в МФЦ гражданину рекомендовано распечатать или запомнить номер талона, дату и время приема.
Пропуск в зал осуществляется в количестве, соответствующем нормативам и рекомендациям Роспотребнадзора.
Фото: администрация Самары