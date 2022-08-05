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Прием проектов на спецконкурс грантов Президента РФ продолжается

5 августа 2022 15:39
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Заявителями могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации, не имеющие среди учредителей органов публичной власти.

До 15 августа 2022 года принимаются на конкурс социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции. Заявки принимаются по двум грантовым направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Грантовый фонд специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации составляет 2 млрд рублей, выделенных отдельным решением Главы государства.

Заявителями могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации, не имеющие среди учредителей органов публичной власти. Структуры гражданского общества Донбасса могут быть заявлены в проектах как партнеры, ведущие непосредственную работу на местах и запрашивающие для этого необходимые ресурсы.

Срок реализации проекта может быть до 18 месяцев и стартовать в период с 1 октября 2022 года до 31 марта 2024 года.

Полную информацию о конкурсе можно найти на сайте Фонда президентских грантов. Ответы на основные вопросы даны в методических рекомендациях по подготовке заявки и подразделе «подача заявки» раздела «поддержка» на сайте фонда.

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября. Финансирование проектов победителей конкурса начнется с 3 октября.

Всего в 2022 году на поддержку инициатив некоммерческих неправительственных организаций по линии Фонда президентских грантов будет направлено 12 млрд рублей – рекордное значение за время работы фонда.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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