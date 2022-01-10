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При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой

10 января 2022 13:37
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При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой

Жители Самарской области могут оплатить административный штраф со скидкой в 50% на едином портале госуслуг: gosuslugi.ru. Чтобы воспользоваться льготным – 20-дневным – периодом на погашение административного штрафа со скидкой в 50%, нужно хотя бы раз в неделю проверять свою учетную запись на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Именно туда первоначально осуществляется доставка уведомления о наличии штрафа после вынесенного решения судом. Обращаем внимание, что уведомление в личный кабинет на ЕПГУ направляется как пользователям, которые выразили согласие, так и тем, кто не отказался от получения уведомлений в электронном формате. Срок «действия» такого уведомления – 7 дней. Соответственно, чем раньше пользователь увидит у себя в личном кабинете такое уведомление, тем больше у него будет времени на оплату штрафа со скидкой в 50%. 

Если пользователь в течение недели не осуществил вход в личный кабинет на ЕПГУ, отправление «материализуется» и доставляется уже традиционным способом – заказным письмо по почте. Срок доставки такого письма может составлять несколько дней, а значит, льготный период значительно сокращается. В конечном итоге письмо об уплате штрафа можно обнаружить в своем почтовом ящике слишком поздно, когда льготный период уже закончился. 

Таким образом, чтобы иметь возможность погасить административный штраф со скидкой в 50% - как можно чаще проверяйте свой личный кабинет на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).

 

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