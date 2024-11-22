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При поддержке службы занятости участник СВО открыл свое дело в Самарской области

22 ноября 2024 11:08
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При поддержке службы занятости участник СВО открыл свое дело в Самарской области

Служба занятости Самарской области проводит адресную работу с участниками СВО и членами их семей.  Оказывает услуги по содействию в трудоустройстве, профориентации, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Сергей Бичеев из Кошкинского района в конце прошлого года вернулся из зоны специальной военной операции домой после ранения и обратился в центр занятости за помощью в трудоустройстве. Здесь его проконсультировали об имеющихся вакансиях и возможности открыть свое дело. Сергей решил заняться изготовлением деревянных конструкций и столярных изделий.

«Соответствующее образование и опыт работы у меня есть, — поделился Сергей Бичеев. — Мне помогли составить бизнес-план, получил финансовую помощь и закупил оборудование, в том числе лазерный станок с ЧПУ для гравировки, фрезерный станок, торцовочную пилу. Буду работать с деревом и эпоксидной смолой. Спасибо, что служба занятости нам помогает и поддерживает».

Сергей Бичеев – участник клуба «Работа для СВОих». В прошлом году этот клуб появился первым в России именно в Кошкинском районе. Сейчас таких клубов в Самарской области уже 16, они объединяют более 200 человек.

Для участников СВО и их близких специалисты службы занятости проводят мастер-классы, рассказывают о возможностях трудоустройства, бесплатного переобучения и открытия своего дела с предоставлением финансовой помощи в размере 100 тысяч рублей.

«В этом году в Кошкинском районе жители открывали свое дело по оказанию бухгалтерских услуг, по пошиву и ремонту одежды, изготовлению столярных изделий, — рассказала руководитель территориального центра занятости населения м.р. Кошкинский Ольга Титова. – Участникам СВО и членам их семей мы готовы оказать содействие как в открытии своего дела, так и в других вопросах, связанным с занятостью».

Узнать подробнее об услугах службы занятости можно в центрах занятости населения, контакты центров – на сайте регионального минтруда (www.trud.samregion.ru).

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации тех, кто вернулся из зоны проведения спецоперации. Так, в продолжение федеральной программы «Время героев» реализуется региональная – «Школа героев». Она создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

Фото – Минтруд Самарской области

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