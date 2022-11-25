Президиум в региональном главке МВД: Поиск детей. Кибердружины и многое другое

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В Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось заседание президиума Общественного совета, в котором приняли участие Председатель Совета, его заместители и руководители комиссий. Также на мероприятие были приглашены начальник ОИОС и заместитель начальника УОДУУП и ПДН регионального главка МВД.

Началось заседание с заслушивания предложений руководителя ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна по алгоритму создания, под эгидой Совета, кибердружины с привлечением молодежных организаций региона и студентов. Достигнута договоренность о проведении в течение недели рабочей встречи актива Совета с представителями заинтересованных организаций и ведомств.

Затем с информацией по инициативному проекту «Про безопасность» выступил представитель Общественного совета, координатор регионального добровольческого поисково – спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимир Рябов. Он предложил общественникам совместно с сотрудниками ПДД и ГИБДД разработать, в рамках реализации проекта, специальные информационные материалы по профилактике самовольного ухода детей из дома и предупреждению детской аварийности на дорогах. Президиум в целом поддержал инициативу.

В ходе обсуждения вопроса ухода детей из дома общественники заслушали информацию заместителя начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Татьяны Гордеевой, которая привела статистику таких случаев и рассказала о мерах, предпринимаемых полицией по поиску детей, в том числе при активном взаимодействии отряда «Лиза Алерт». Общественники, в свою очередь, выразили готовность участия в проводимой сотрудниками ПДН профилактической работе.

Далее представители президиума рассмотрели вопрос участия в приемах граждан, проводимых не только руководством регионального ГУ МВД, но и начальниками подразделений.

Отдельное внимание общественники уделили запланированному на декабрь мероприятию по награждению детей - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции» и призера Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Завершилось заседание обсуждением предварительных итогов регионального журналистского конкурса «Общество и полиция – вместе легче» памяти Н.И. Суглоб, который проводится по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и Самарского областного отделения Союза журналистов России.