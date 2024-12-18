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Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на второй конкурс 2025 года

18 декабря 2024 14:26
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Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – изменение тематических направлений.

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря.

Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – изменение тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Еще одно нововведение — в форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации №809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны – о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта», – комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Со второго грантового конкурса 2025 года, авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 года будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив – оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов.

Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. К старту нового грантового конкурса Президентский фонд культурных инициатив запускает чат-бот, где каждый участник сможет получить актуальные ответы на множество вопросов, в том числе касающиеся заполнения заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot, «консультировать» он будет круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, по-прежнему можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.

В Самарской области открыты проектные офисы, где помогут разобраться в нюансах проектной заявки, получить обратную связь от специалистов и доработать проект до момента подачи заявки. Записаться на консультацию можно в Самаре (Агентство социокультурных технологий ул. Некрасовская, 78, +7 (846) 331-23-84, электронная почта: grant-ast@bk.ru) и в проектных офисах Самарской области:

г.о. Тольятти, ул. Горького, 42, +7 (8482) 31-88-42

г.о. Чапаевск, ул. Ленина, 78, +7 (84639) 2-38-53

г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 28, +7 (84661) 2-07-32

г.о. Сызрань, пр. Гагарина, 99а, +7 (8464) 35-71-96

г.о. Кинель, ул. Фестивальная, 18, +7 (84663) 6-35-21

с. Елховка, ул. Советская, 2б, +7 (84658) 33-2-02

с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, 2, +7 (84647) 9-14-92

пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 84, +7 (84676) 2-17-74

с. Кошки, ул. Куйбышевская, 6, +7 (84650) 2-21-75

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15, +7 (84651) 2-24-93.

Ежегодно Агентство социокультурных технологий реализует программу повышения квалификации для работников сферы культуры «Проектирование в социокультурной деятельности». На данный момент курс прошли 180 специалистов. В 2025 году проведение программы запланировано на март и октябрь. Активность инициаторов самарских культурных проектов растет из года в год, об этом свидетельствуют данные, о количестве заявок, поданных на конкурсы, а также суммы привлеченных средств.

Всего за 12 конкурсов ПФКИ с 2021 по 2024 годы от Самарской области была подана 1741 заявка, 175 из которых стали победными. Объем финансирования проектов составил около 494 млн рублей.

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