Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на новый грантовый конкурс

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25 июля Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию первого грантового конкурса 2025 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки на гранты можно подать до 10 сентября на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Заявить на конкурс свои творческие проекты могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса ­— 5 млрд рублей.

Уже опубликовано положение, где обозначены новые финансовые «коридоры» проектов — с первого грантового конкурса 2025 года изменятся суммы, на которые смогут претендовать творческие команды, в каждой из категорий. Теперь они выглядят так: до 700 тыс. рублей, 700 тыс. рублей – 7 млн рублей, 7 млн рублей –

20 млн рублей, свыше 20 млн рублей.