Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»

15 октября 2025 16:27
112
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на грантовый конкурс принимаются с 15 октября по 2 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты, поданные на него, в случае победы, смогут начать реализацию с середины 2026 года.  0+

Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 

В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации № 809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок уже на 16 волну конкурса, фонд открыт для всех, кто готов предлагать и реализовывать творческие идеи. Поддержку получат заявки, которые не только творчески сильны, но и несут в себе реальные духовно-нравственные ориентиры, а также качественно проработаны с точки зрения бюджета, календарного плана, логики проекта и партнерской поддержки. Соответствие традиционным ценностям, закрепленным в Указе Президента, – это важный критерий для оценки заявки. Мы ждем проекты, способные формировать смыслы», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. 

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. В день старта конкурса пройдет вебинар (в 10:00 по московскому времени на информационных ресурсах фонда), рассказывающий про основные условия участия, его проведет генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. 

Заявители могут обратиться за консультацией при работе над заявкой в партнерские проектные офисы ПФКИ, они работают в 29 регионах страны. Для заявителей также работает чат-бот. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot. Он позволит оперативно найти ответы на все вопросы о заполнении заявок.
Напомним, в предыдущей 15 «волне» конкурса из Самарской области было подано 153 заявки. Итоги первого конкурса 2026 года будут подведены уже в ноябре.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

