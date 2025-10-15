Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»

112

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на грантовый конкурс принимаются с 15 октября по 2 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты, поданные на него, в случае победы, смогут начать реализацию с середины 2026 года. 0+

Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации № 809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок уже на 16 волну конкурса, фонд открыт для всех, кто готов предлагать и реализовывать творческие идеи. Поддержку получат заявки, которые не только творчески сильны, но и несут в себе реальные духовно-нравственные ориентиры, а также качественно проработаны с точки зрения бюджета, календарного плана, логики проекта и партнерской поддержки. Соответствие традиционным ценностям, закрепленным в Указе Президента, – это важный критерий для оценки заявки. Мы ждем проекты, способные формировать смыслы», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. В день старта конкурса пройдет вебинар (в 10:00 по московскому времени на информационных ресурсах фонда), рассказывающий про основные условия участия, его проведет генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Заявители могут обратиться за консультацией при работе над заявкой в партнерские проектные офисы ПФКИ, они работают в 29 регионах страны. Для заявителей также работает чат-бот. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot. Он позволит оперативно найти ответы на все вопросы о заполнении заявок.

Напомним, в предыдущей 15 «волне» конкурса из Самарской области было подано 153 заявки. Итоги первого конкурса 2026 года будут подведены уже в ноябре.

Фото: департамент информационной политики СО