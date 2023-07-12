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Президентская библиотека приглашает к участию в конкурсе «Будущее Отечества в руках Учителя»

12 июля 2023 16:06
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Цель конкурса – выявление успешных педагогических практик и раскрытие возможностей электронного фонда Президентской библиотеки как ресурсной базы для использования в образовательном и воспитательном процессе.

В Год педагога и наставника Президентская библиотека проводит конкурс педагогических проектов «Будущее Отечества в руках Учителя». Партнерами конкурса выступают Академия Минпросвещения России и сетевое издание «Учительская газета».

Цель конкурса – выявление успешных педагогических практик и раскрытие возможностей электронного фонда Президентской библиотеки как ресурсной базы для использования в образовательном и воспитательном процессе.

Одним из главных условий участия в конкурсе является обязательное использование не менее двух источников из электронного фонда Президентской библиотеки, насчитывающего более миллиона единиц хранения. Это книжные издания, архивные документы, периодика, фото-, аудио- и видеоматериалы по различным дисциплинам, в том числе по истории России, обществознанию, русскому языку, литературе, географии и другим направлениям.

К участию приглашаются педагоги образовательных организаций Российской Федерации и специалисты информационно-библиотечных центров с трудовым стажем не менее одного года. Количество участников от одной организации не ограничено, однако коллективное участие не предусматривается – каждый проект должен быть выполнен одним автором. Участие в конкурсе является бесплатным. Подробные условия указаны в Положении о конкурсе педагогических проектов.

Проекты будут оцениваться в 7 номинациях: «Лучший урок русского языка», «Лучший урок литературы», «Лучший урок истории», «Лучший урок обществознания», «Лучший урок географии», «Лучший урок основ духовно-нравственной культуры народов России», «Лучшее воспитательное событие».

Участники конкурса могут представить не более одной работы в каждой из номинаций.

Конкурс стартовал 20 марта 2023 года и проводится в три этапа:

– отборочный этап – с 20 марта по 15 августа (регистрация участников, прием конкурсных проектов в электронном виде, отбор не более 10 лучших проектов по каждой номинации);

– полуфинал – с 6 по 20 сентября (отбор трех финалистов по каждой номинации);

– финал – с 25 сентября по 24 октября (прием видеозаписей апробации конкурсных проектов и определение победителей).

Документы для участия в отборочном этапе Конкурса загружаются через систему электронной регистрации на странице портала Президентской библиотеки pedkonkurs.prlib.ru. Документы для участия в финале Конкурса направляются по электронному адресу pedkonkurs@prlib.ru.

Форма заявки и требования к структуре и оформлению проектов указаны в Регламенте.

Результаты каждого этапа, а также оперативная информация о конкурсе будут публиковаться на странице портала Президентской библиотеки pedkonkurs.prlib.ru.

Победители Конкурса будут определены по общей сумме набранных баллов за все этапы Конкурса. При оценке конкурсных работ среди прочих критериев будут учитываться обоснованность выбора ресурсов Президентской библиотеки и полнота их использования.

Победители в каждой из номинаций Конкурса будут приглашены в Президентскую библиотеку на церемонию награждения. Они получат дипломы и право на размещение разработки на портале Президентской библиотеки.

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