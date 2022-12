Президент России Владимир Путин наградил «Волонтёра года» Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

122

Сегодня, 5 декабря 2022 года, в Доме молодёжи в Манеже подвели итоги Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2022. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Он вручил награду победителю номинации «Волонтёр года» Владимиру Тараненко из ДНР. Награждение и праздничный концерт приурочены ко Дню волонтёра. Мероприятия прошли в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - 2022.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ объединила добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России: волонтёров, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров. Одной из новых специальных номинаций Премии стала номинация «Волонтёр года» для лидеров мнений, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества и благотворительности в России. Почётное звание «Волонтёр года» получил руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта и Народной дружины ДНР Владимир Тараненко. Победителя лично наградил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он поблагодарил волонтёров за их труд и самоотверженность:

«В нашей стране более 21 миллиона волонтёров. Сегодня особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят на Донбассе. Абсолютно востребованной является ваша помощь семьям, родителям, женам, детям. И, конечно, мы будем делать все для того, чтобы поддерживать волонтёрское движение. Многие из вас выехали помогать, рискуя своей жизнью. Люди поехали по зову сердца. Имена таких людей должна знать вся страна. Из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью».

Волонтёр года Владимир Тараненко помогал доставлять гуманитарные грузы и спасал детей Донбасса. Он организовал работу структурных подразделений Народной Дружины, эвакуировал 30 000 жителей ДНР в Россию, контролировал порядок в городах республики и оказывал гуманитарную помощь. Также доброволец провёл акцию по сдаче крови для военнослужащих и помог в организации работы трех центров гуманитарной помощи в Мариуполе.

«Спасибо за поддержку волонтёрского движения. Спасибо за то, что мы наконец-то дома. Награда — доказательство того, что мы делаем это не зря. Я иду с ними плечом к плечу», – поделился Владимир Тараненко.

В 2022 году в заявочной кампании национального трека Премии приняло участие 31 719 проектов со всей страны. Участники могли подать заявку в 9 номинациях: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Страна возможностей», «Здоровье нации», «Большая перемена», «Медиапроект», «Лидер социальных изменений», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель». В финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ вышло 127 проектов, 15 из них направлены на помощь населению Донбасса и вынужденным переселенцам с освобождённых территорий. Победителями стали 56 проектов.

«Сегодня друг другу помогают все без исключения. Этот год еще раз доказал, насколько важно то объединение, которое произошло в рамках национальной акции #МЫВМЕСТЕ. Никто не остался в стороне, поэтому площадка форума #МЫВМЕСТЕ, площадка Дома молодёжи становится местом притяжения. Здесь собрались молодые неравнодушные ребята, наши ключевые партнёров, фактически все федеральные ведомства, крупнейшие компании страны, которые внесли большой вклад в развитие социальных проектов и добровольчества, и сегодня многие из получили награду в рамках Международной Премии #МЫВМЕСТЕ», - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Помимо общественного признания, победители Премии #МЫВМЕСТЕ получают гранты до 3,5 млн рублей на развитие своих проектов, возможность принять участие в мероприятиях Фонда «Росконгресс», медиаподдержку от АНО «Национальные приоритеты» и других партнеров, дополнительные баллы в конкурсах платформы АНО «Россия – страна возможностей», путешествие по России и тиражирование практики через сеть Добро.Центров и сервис «АСИ Смартека».

Также Премия традиционно запустила международный трек. В заявочной кампании в 2022 году приняло участие 398 проектов из 85 стран мира, от Перу до ЮАР. Номинациями международного трека премии стали: Ecology and sustainable development («Экология и устойчивое развитие»), Medicine and healthy lifestyle («Медицина и здоровый образ жизни»), Equal opportunities and social justice («Равные возможности и социальная справедливость»), а также специальная номинация Special nomination «Good Deed of the Year» («Доброе дело года»).

В рамках проектов, подавших заявки на участие в Премии, помощь была оказана более чем 1 миллиону человек по всему миру. Финалистами международного трека Премии стали 75 проектов физических и юридических лиц из более чем 25 стран.

«Общественный запрос на участие в благотворительных и волонтёрских проектах довольно высок — социологи подтверждают рост числа волонтеров в стране. В этом году мы получили на 20% больше заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ, чем в прошлом году. И сегодня мы видим результаты работы лидеров социальных изменений — тех, кто развивает Россию, в партнерстве помогает решать проблемы и делает жизнь людей лучше», - поделился председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.

В торжественном концерте по случаю вручения Премии #МЫВМЕСТЕ принял участие хор Российского движения детей и молодёжи, хор академии Игоря Крутого «Время пришло», а также артисты Владимир Машков, Игорь Петренко, рэпер ST, Шаман, Лариса Долина, Евгений Кунгуров. Выступления были посвящены теме героизма, взаимопомощи, любви к России.

Награждение победителей Премии #МЫВМЕСТЕ и праздничный концерт стали главными событиями первого дня Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – 2022. Полезная программа включала экскурсии по музеям, выставкам и значимым организациям Москвы. В Доме молодёжи гости форума приняли участие в насыщенной выставочной программе: они собирали продукты и подарки для российских военнослужащих на стенде #МЫВМЕСТЕ, учились оказывать первую помощь на площадке «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», узнавали про правила здорового образа жизни от «Волонтёров-медиков, перерабатывали вторсырье под руководством команды ГК «Росатом», учились водить поезд «Ласточка» в гостях у ОАО «РЖД» и не только. Также 5 декабря на форуме состоялся запуск «Ёлки желаний» – ежегодной благотворительной акции, в рамках которой люди могут совершить доброе дело и исполнить детские желания. Для этого достаточно снять с ёлки шар с мечтой ребёнка и подарить ему то, что он загадал.

Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках трека «Росмолодёжь.Добро» и Ассоциация волонтёрских центров. Генеральный партнёр: госкорпорация «Росатом». Партнёры мероприятия: компания «Норникель», РЖД, Общероссийский народный фронт.

Информационные партнёры: информационное агентство ТАСС, международная медиагруппа «Россия сегодня», медиахолдинг «MAER» и деловой клуб RRCC.

Фото: пресс-служба #МЫВМЕСТЕ