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Президент России поздравил православных с Рождеством

7 января 2024 11:07
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Президент России поздравил православных с Рождеством

Президент России Владимир Путин в поздравлении православных верующих с Рождеством отметил огромное значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.

Российский лидер заявил, что Рождеством является одним из самых любимых, долгожданных христианских праздников. Оно объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, справедливости и милосердия.

"Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества", – говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля, пишет Смотрим.

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