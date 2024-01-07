Президент России поздравил православных с Рождеством

112

Президент России Владимир Путин в поздравлении православных верующих с Рождеством отметил огромное значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.

Российский лидер заявил, что Рождеством является одним из самых любимых, долгожданных христианских праздников. Оно объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, справедливости и милосердия.

"Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества", – говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля, пишет Смотрим.