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Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту

16 июля 2024 13:46
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Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту

Протяженность новой дороги - 99,3 км. Она должна избавить Тольятти от пробок, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС и повысить пропускную способность трассы М5 "Урал".

Вячеслав Федорищев в режиме ВКС обратился к главе государства Владимиру Путину:

- Благодаря Вашему поручению, которое Вы дали в 2017 году, данная дорога попала в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Порядка 100 километров новой безопасной дороги, а также уникальное событие для нас всех – первый мост через реку Волгу в Самарской области, уже сегодня готовый к открытию. Для более 2 млн 700 тыс. жителей, которые входят в Самарско-Тольятинскую агломерацию - это важнейший шаг. Ведь до сих пор все движение осуществлялось через плотину Жигулевской ГЭС.

Глава региона подчеркнул, что это важно для развития экономического потенциала Тольятти и Самары. 

- Наши предприятия, наши гиганты, такие как АВТОВАЗ, наша особая экономическая зона получат новые возможности для развития, и в том числе для развития экспортного потенциала. Мы с коллегами, со всеми предприятиями планируем увеличить экспортный потенциал в 1,5 раза благодаря открытию данной магистрали, пишет Сова.

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