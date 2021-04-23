Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая

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Это было сделано по просьбе Роспотребнадзора.

Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.

Попова объяснила Путину, что из-за разорванных майских праздников россиянам приходится ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. В этом случае существуют определённые риски на фоне Covid-19.

В 2021 году выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Производственный календарь на май 2021 года до решения Путина о непрерывных выходных

В последний раз Владимир Путин объявлял нерабочие дни в марте 2020 года из-за Covid-19: с 29 марта по 11 мая.