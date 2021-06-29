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Претендентов на гранты Президентского Фонда культурных инициатив приглашают получить поддержку региональных экспертов

29 июня 2021 11:35
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Претендентов на гранты Президентского Фонда культурных инициатив приглашают получить поддержку региональных экспертов

15 июня 2021 года стартовал прием заявок на конкурс нового Президентского фонда культурных инициатив. Фонд распределит 3,5 миллиардов рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подать свои проекты могут как некоммерческие, так и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Главное, чтобы проект был актуален, уникален и имел большую социальную значимость. Подать заявку можно до 30 июля, а итоги будут подведены уже в середине сентября этого года. Подробная информация на сайте фондкультурныхинициатив.рф

У каждого автора культурной инициативы есть возможность рассказать о своей идее и получить средства Президентского фонда культурных инициатив на ее реализацию. 

В состав координационного комитета фонда вошёл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, также являющийся председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Культура". «Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые — и далеко за пределами нашей Родины», — заявил Дмитрий Азаров.

В помощь авторам проектов нашего региона при министерстве культуры Самарской области создан экспертный совет, в который вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы подобных заявок регионального и федерального уровня. Совет отберет проекты, которые получат от министерства культуры рекомендательные письма в Президентский фонд культурных инициатив. 

Процедура не является обязательной, но у заявителей, подавших свою заявку в региональный экспертный совет, будет возможность получить консультации, профессиональные советы и доработать свои проекты, чтобы увеличить свои шансы на получение гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

«Самарская область имеет огромный культурный потенциал, и я очень надеюсь, что заявителей будет много и что многие проекты будут реализованы», – подчеркнула Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области. 

Для рассмотрения заявки региональным экспертным советом нужно направить материалы проекта до 10 июля 2021 года на почту fki@samregion.ru. 

Материалы должны содержать следующую информацию:

- наименование, организационно-правовую форму и адрес электронной почты организации-заявителя;

- обоснование актуальности и общественной значимости проекта,

- краткий план реализации проекта (перечень мероприятий с указанием срока реализации и ожидаемого количественного охвата); 

- общие сведения о бюджете проекта (объем запрашиваемых и собственных средств, доли бюджетных расходов на оплату труда, на закупку материалов и оборудования, на проведение мероприятий); 

- краткие сведения об опыте работы заявителя в выбранном проектном направлении (не более 150 слов);

Также необходимо указать желаемую форму поддержки (письмо / консультация). 

15 июля 2021 года пройдет обсуждение отобранных для доработки проектов в очном формате. 

Теги: Акценты гранты Президентский фонд

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