Преступники придумали новую мошенническую схему с предложением открыть счет в иностранном банке

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Преступники придумали новую мошенническую схему, предлагая россиянам дистанционно открыть депозитный счет в иностранном банке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Выявлены случаи новых мошенничеств с депозитами. Злоумышленники предлагают дистанционно открыть счет в одном из иностранных банков, просят перевести им деньги на карту и пропадают", - сказал собеседник агентства.

Один из таких случаев произошел в Москве. Женщине в одном из мессенджеров пришло предложение об открытии счета в турецком банке. Для внесения первоначальной суммы она перевела более 20 тыс. рублей на российский банковский счет. Злоумышленник пообещал женщине открыть турецкий счет в течение 2-3 дней, но пропал и удалил свой аккаунт. Полиция начала проверку по данному факту.

Фото: pxhere