Пресс-служба ЦВО продолжает прием работ на окружной этап конкурса «Центральный Медиа-ас-2021»

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На сегодня более 50 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией. География работ, заявленных на конкурс, представлена всеми тремя федеральными округами, на территории которых находится ЦВО, занимающий почти половину территории Российской Федерации. К творческому соревнованию активно подключаются представители корреспондентских пунктов федеральных изданий.

В прошлом году победителями регионального этапа «Центральный Медиа-ас-2020» стали следующие представители вещательных и печатных СМИ субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО:

Автором лучшего материала среди телевизионных СМИ в номинации «Лучшие кадры» стала Яна Цветкова — корреспондент «Областного телевидения» Свердловской области; в номинации «Командный голос» победила Вера Цыганкова — ведущий информационного вещания радио «Комсомольская правда-Самара». В номинации «Сила слова» победу одержал старший корреспондент новосибирского филиала «Российской газеты» Никита Зайков. За лучшую работу в номинации информагентств «Молния» победила заместитель главного редактора агентства «Интерфакс-Урал» Александра Качалова.

Победителем в номинации «Прорыв года» стал специальный корреспондент телеканала «Звезда» Дмитрий Изгагин.

Всего жюри окружного этапа «Медиа-ас-2020» рассмотрело более 250 работ от журналистских коллективов регионов Поволжья, Урала, Сибири и Таджикистана, передает пресс-служба ЦВО.