Пресс-секретарь президента РФ рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

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Президент РФ Владимир Путин хорошо переносит прививку от коронавируса, никаких побочных явлений не было. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - сказал представитель Кремля, добавив, что это информация от самого президента. Песков пообещал уточнить, есть ли какие-то ограничения у главы государства по физическим нагрузкам, в том числе по плаванию в бассейне.

В Кремле не сообщали, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Как пояснял ранее Песков, эта информация не раскрывается сознательно, так как все три российские прививки от коронавируса абсолютно надежны и эффективны. Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах.

Фото: ТАСС