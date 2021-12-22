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Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье продлила прием PR-проектов

22 декабря 2021 15:15
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Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье продлила прием PR-проектов

Прием проектов на соискание XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье продолжится до 27 декабря 2021 года.

Исполнительная дирекция премии приняла решение продлить прием заявок и ввести еще одну номинацию для участия в конкурсе.

На сегодняшний момент заявлены свыше 60 проектов из 11 регионов Приволжского федерального округа. Значительная часть проектов посвящены продвижению культурных и общественных организаций и сохранению культурно-исторического наследия. В связи с этим добавлена еще одна номинация – «Культурно-просветительские проекты». Ее можно выбрать не только для подачи новых проектов: уже заявленные на конкурс работы можно перенести в новую номинацию по желанию их авторов.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «Мы видим, что активность соискателей держится на высоком уровне, поэтому решили продлить срок приема заявок и полного описания проектов до 27 декабря. Декабрь – один из самых насыщенных месяцев для тех, кто работает в области общественных связей, и таким образом мы решили поддержать коллег и дать возможность всем желающим успеть подать свои работы. Также принято решение вернуть номинацию «Культурно-просветительские проекты» – это направление оказалось весьма популярным в уходящем году, прислано много сильных работ».

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/. Необходимо приложить полное описание проекта.  Шорт-лист, определенный жюри, будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

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