Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сообщила его дочь Марьяна Спивак - звезда "Шифра" и "Эпидемии".
Актер Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет
Отметив, что 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов.
Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в России
В частности, обсудили меры по обеспечению безаварийной работы ЖКХ в отопительный период.
Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря.
Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре
Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение.
В Подмосковье хирурги удалили из щеки женщины червя, который поселился там после укуса комара
Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний.
Психологи областного СПИД-центра помогают пациентам и их родственникам
«Черным лесорубам» грозит наказание за незаконную вырубку елей: штраф до пятисот тысяч рублей, и даже лишение свободы на срок до семи лет.
Операция «Ель»: «лесной дозор» усиливают контроль
Акция «Ёлка желаний» продлится до 30 декабря.
В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре

1 декабря 2022 20:16
130
Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря.

Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой состоялась в Дохе. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло на ледовом катке, расположенном в одной из фан-зон чемпионата мира.

Зрители с восторгом приняли постановку, которая шла на английском языке. На единственной трибуне были как взрослые, так и дети из разных стран.

Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря. Щербакова будет принимать в нем участие до 5 декабря.

Шоу создано с помощью технологии, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты. Его озвучили звезды российской эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Ани Лорак. Для постановки создано более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы различных сказочных существ. 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
374
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
232
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
2612
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
403
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
648
Весь список