Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет.

По её словам, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но всё же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — цитирует парламентария РИА Новости.

На новогодние праздники, добавила Бессараб, россияне уйдут со среды, 31 декабря.