«Большой этнографический диктант» завершается сегодня в Самарской области
Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс. рублей
Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове
ИКИ РАН сообщил о начале внезапной магнитной бури
В Самарской области скорректировали график работы пригородных поездов
Крестный ход пройдет в Самаре 21 ноября
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки в Самаре
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

8 ноября 2025 09:21
165
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет.

По её словам, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но всё же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — цитирует парламентария РИА Новости.

На новогодние праздники, добавила Бессараб, россияне уйдут со среды, 31 декабря.

