Представление Андрея Кигима на должность главы ПФР состоится 15 февраля

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Официальное представление Андрея Кигима на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) состоится 15 февраля, в понедельник, передает ТАСС.

Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

"Официально представление на должность будет в понедельник", - сказал он, отметив, что вице-премьер России Татьяна Голикова и Минтруд определят задачи при представлении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Кигима на должность председателя правления ПФР. До этого Кигим в течение восьми лет занимал должность главы Фонда социального страхования.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС