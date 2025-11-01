Представительница Самарской области стала выпускницей «Школы тренеров команд» «Сенежа»

188

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился финальный модуль программы «Школа тренеров команд», которая направлена на подготовку универсальных тренеров для сопровождения мероприятий различной тематики и масштаба – там, где требуются командообразование, диагностика и модерационная поддержка. Выпускниками второго потока стали более 90 профессиональных тренеров из 38 регионов страны. Самарскую область представляла участница Анастасия Шепилова.

Главная цель «Школы тренеров команд» – передача актуальных и эффективных практик создания и развития команд для достижения результата в самых разных сферах: от госуправления до малого бизнеса. Обучение выстроено по уникальной отечественной методике управления командой. Она сочетает актуальные знания о системном развитии команд, а также практические инструменты для всех этапов жизни команды – от первичной сыгранности до выхода в высокоэффективное состояние. В ходе очных и дистанционных модулей участники проходят стажировки, супервизию и тестирование, осваивают инструменты тренинга, коучинга, фасилитации и диагностики.

«Второй выпуск «Школы тренеров команд» – это уже знак качества, подтвержденный результатами. Участники еще в процессе обучения сопровождают команды, происходит передача ценностей и живого навыка. Они органично входят в экосистему проектов «Сенежа» и Президентской платформы, что на практике показывает устойчивость подхода и востребованность компетенций Школы. Высокий конкурс на обучение от потока к потоку ясно говорит: тренд на работу с командами только нарастает – стране нужны специалисты, которые умеют диагностировать, собирать и выводить команды в состояние высокой эффективности», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Важным этапом модуля стала «Лаборатория идей» «Школы тренеров команд», в ходе которой участники представляли свои решения для направлений и проектов Мастерской управления «Сенеж» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кульминацией стали итоговые защиты выпускных проектов участников. В их основе – авторские методики тренингов, направленных на повышение эффективности команд: от создания среды доверия и распределения ролей до развития навыков работы в кризисных ситуациях и выхода на качественно новый этап деятельности.

Самарскую область на защите итоговых проектов «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представила начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО «Таволга» Анастасия Шепилова из Самары.

Оксана представила мини-тренинг «Командные роли», который призван познакомить участников с технологией 5F, направленной на повышение командной эффективности через осознание и усиление вклада каждого члена команды.

В рамках финального модуля в «Сенеже» участников ждали различные образовательные форматы: практика по четырем сценариям развития группы на основе диагностики, разбора роли лидера и подбора инструментов тренера команды; отработка инструментов в «перекрестных» группах, кейс-обсуждения с экспертной обратной связью; чемпионат эффективности «Фабрика эффективности» с применением инструментов бережливого производства. Состоялись экспертные встречи по таким темам как формирование команд в экстремальных условиях, исторический менеджмент и наследие А.С. Макаренко и А.В. Суворова, слово как инструмент управления командой и другим.

Впервые программа стартовала в сентябре 2024 года, тогда конкурсный отбор преодолели 70 участников. Это практикующие бизнес-тренеры и менторы, спортивные тренеры и предприниматели, организаторы мероприятий и волонтеры – представители помогающих профессий, стремящиеся повысить квалификацию в сфере командообразования. Участников программы не случайно называют интеллектуальным спецназом страны: в апреле 2025-го на второй поток из 700 претендентов были зачислены 90 представителей из 38 регионов страны.

Ключевая особенность «Школы тренеров команд», как первого, так и второго модуля, – высокая доля практики. Уже во время обучения участники программы проходил стажировки на флагманских проектах и конкурсах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнерских мероприятиях. Тренеры второго потока сопровождали такие масштабные события как «Территория смыслов», программа «Команда России», Форум «Россия – время команд», фестиваль «Таврида АРТ» в Крыму, программа «Командное лидерство» в регионах Донбасса и Новороссии, образовательный интенсив для управленческой команды Томской области и другие. Часть выпускников программы уже вошла в тренерский пул и команды проектов «Сенежа» – после защиты итоговых проектов они продолжат сопровождать мероприятия федерального и международного уровней, помогая командам становиться максимально эффективными.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»