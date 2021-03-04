Представители Россельхознадзора СО приняли участие в обследовании территории парка «Самарская Лука» с воздуха. Видео

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Представители Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли участие в обследовании территории Национального парка «Самарская Лука» с воздуха. Совместно со специалистами Департамента ветеринарии Самарской области, природоохранной прокуратуры и Департамента охоты и рыболовства Самарской области, стартовав с аэродрома «Кряж», осуществили облет территории Самарской Луки на вертолете. Перед представителями природоохранных и надзорных ведомств стояла задача – оценить численность популяции дикого кабана, в связи с неблагополучной ситуацией на территории Самарской области по африканской чуме свиней.

«Облетев территорию Национального парка, мы увидели всего несколько кабанов, около 6 особей. Можно сказать, что их там почти совсем нет. В любом случае, мы повторим осмотр данной территории с воздуха в апреле, когда снег растает, а листва еще не появится. Тогда можно будет увидеть более полную картину по численности поголовья дикий кабанов, а сейчас там пока, конечно, очень высокий снежный покров», - прокомментировал итоги мероприятия руководитель Управления Россельхознадзора по Самарской области Харис Шамильевич Якуббаев.

Видео здесь.

Фото: Россельхознадзор по Самарской области