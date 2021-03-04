Я нашел ошибку
Главные новости:
Арбитражный суд Самарской области 3 марта рассмотрел отчет временного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева, в котором сделан вывод о невозможности восстановить платежеспособность предприятия в текущем состоянии, и принял решение о введении конкурсно
Коллектив Томета продолжит работу под руководством арбитражного управляющего
В настоящее время в Самарской области центры «Мой бизнес» уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и Новокуйбышевске. 
Чапаевский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» с начала года оказал более 200 консультационных услуг
Тольяттинцы Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев завоевали бронзу.
В Москве завершился финал Кубка России по фигурному катанию
«Медвежью услугу» самим себе оказывают слишком инициативные самарцы: в попытках отогреть ВРК самостоятельно заливают ее кипятком (который превращается в гладкий лёд).
Специалисты «РКС-Самара» приводят в порядок колонки после сильного мороза и натиска активных горожан
Перед представителями природоохранных и надзорных ведомств стояла задача – оценить численность популяции дикого кабана.
Представители Россельхознадзора СО приняли участие в обследовании территории парка «Самарская Лука» с воздуха. Видео
Операция длилась 4 часа.
Врачи-микрохирурги больницы Ерошевского буквально по кусочкам «собирали» веки травмированного глаза пациента
Сегодня аварийные работы бригады намерены произвести на 300 квадратных метрах. 
В Самаре за прошедшие сутки литым асфальтобетоном заделали более 320 кв. м выбоин
Губернатор поручил обустроить комплекс купелей и источника в Ташле в этом году.
Дмитрий Азаров провел совещание по созданию паломническо-туристического центра в Ташле
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.52
-1.06
EUR 88.88
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Представители Россельхознадзора СО приняли участие в обследовании территории парка «Самарская Лука» с воздуха. Видео

4 марта 2021 15:02
73
Перед представителями природоохранных и надзорных ведомств стояла задача – оценить численность популяции дикого кабана.

Представители Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли участие в обследовании территории Национального парка «Самарская Лука» с воздуха. Совместно со специалистами Департамента ветеринарии Самарской области, природоохранной прокуратуры и Департамента охоты и рыболовства Самарской области, стартовав с аэродрома «Кряж», осуществили облет территории Самарской Луки на вертолете. Перед представителями природоохранных и надзорных ведомств стояла задача – оценить численность популяции дикого кабана, в связи с неблагополучной ситуацией на территории Самарской области по африканской чуме свиней.

«Облетев территорию Национального парка, мы увидели всего несколько кабанов, около 6 особей. Можно сказать, что их там почти совсем нет. В любом случае, мы повторим осмотр данной территории с воздуха в апреле, когда снег растает, а листва еще не появится. Тогда можно будет увидеть более полную картину по численности поголовья дикий кабанов, а сейчас там пока, конечно, очень высокий снежный покров», - прокомментировал итоги мероприятия руководитель Управления Россельхознадзора по Самарской области Харис Шамильевич Якуббаев.

Видео здесь.

 

Фото:  Россельхознадзор по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Перед представителями природоохранных и надзорных ведомств стояла задача – оценить численность популяции дикого кабана.
4 марта 2021  15:02
Представители Россельхознадзора СО приняли участие в обследовании территории парка «Самарская Лука» с воздуха. Видео
67
Роспотребнадзор дал советы по определению свежести цветов
4 марта 2021  12:56
Роспотребнадзор дал советы по определению свежести цветов
134
Более 130 участников: у самарцев есть возможность увидеть свою маслену на площади Куйбышева
4 марта 2021  11:07
Более 130 участников: у самарцев есть возможность увидеть свою маслену на площади Куйбышева
238
Весь список

Здравоохранение
Операция длилась 4 часа.
4 марта 2021  14:54
Врачи-микрохирурги больницы Ерошевского буквально по кусочкам «собирали» веки травмированного глаза пациента
69
Это позволит пациентам получать необходимую медицинскую помощь максимально быстро.  
4 марта 2021  14:28
26 сельских поликлинических отделений региона в этом году станут бережливыми
95
В Самаре хотят открыть центр медицинского туризма для приезжих
4 марта 2021  13:39
В Самаре хотят открыть центр медицинского туризма для приезжих
127
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
14928
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16255
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
17932
Весь список
Туризм
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
15
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
369
В пути следования поезда участников ждет экскурсионная программа и дегустация продукции производителей Самарской области.
2 марта 2021  19:27
Самарцев приглашают в тур на ретро-поезде к Святыням Самарского края
624
Весь список
Образование
Воспитанники тольяттинской школы-интерната №3 учатся азам арифметики с помощью специального развивающего набора.
3 марта 2021  17:13
В Самарской области применяют альтернативные методики обучения детей с особенностями здоровья
448
Самарская область вошла в тройку лидеров в России по количеству участников в февральском всероссийском «Уроке цифры»
3 марта 2021  13:51
Самарская область вошла в тройку лидеров в России по количеству участников в февральском всероссийском «Уроке цифры»
412
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
3 марта 2021  11:23
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
360
Весь список

Культура
Школьники Самарской области поборются за звание лучшего чтеца
4 марта 2021  09:29
Школьники Самарской области поборются за звание лучшего чтеца
166
На этот раз особых зрителей порадовали премьерным спектаклем
3 марта 2021  15:53
"Театр "Самарская площадь" дал благотворительный спектакль для людей с ограниченными возможностями
394
Ему было 43 года.
3 марта 2021  15:12
Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко
462
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2120
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
3929
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15275
Весь список
Мода
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
500
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1606
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
3134
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
113
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
206
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
590
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
341
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
392
Весь список