Представители ГУ МВД СО: "Вакцинация - это главный способ защитить себя, защитить своих близких"

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Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, среди которых главные врачи лечебных учреждений, медийные личности, редакторы СМИ, преподаватели высших учебных заведений во главе с председателем Общественного совета при облглавке Александром Шаховым обратились к жителям региона, поделились собственным опытом и порекомендовали позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

«Всегда лучше предупредить заболевание, чем заболеть и столкнуться с тяжкими последствиями», - отметила Светлана Вершинина, представитель Общественного совета при Управлении МВД Тольятти.

«Как бы мы не защищались, как бы не мыли руки с мылом, защитить нас сможет только вакцинация», - поделилась своим мнением Елизавета Иванова, общественник из Шенталинского района.

«Вакцинация - это главный способ защитить себя, защитить своих близких. Чем меньше мы будем болеть, тем больше у нас будет коллективный иммунитет. Будьте внимательнее к себе! Будьте внимательнее к окружающим! Будьте здоровы!», - призвал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов.