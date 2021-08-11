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Представители ГУ МВД СО: "Вакцинация - это главный способ защитить себя, защитить своих близких"

11 августа 2021 16:07
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Они поделились собственным опытом и порекомендовали  позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, среди которых главные врачи лечебных учреждений, медийные личности, редакторы СМИ, преподаватели высших учебных заведений во главе с председателем Общественного совета при облглавке Александром Шаховым обратились к жителям региона, поделились собственным опытом и порекомендовали  позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

«Всегда лучше предупредить заболевание, чем заболеть и столкнуться с тяжкими последствиями», - отметила Светлана Вершинина, представитель Общественного совета при Управлении МВД Тольятти.

«Как бы мы не защищались, как бы не мыли руки с мылом, защитить нас сможет только вакцинация», - поделилась своим мнением Елизавета Иванова, общественник из Шенталинского района.

«Вакцинация - это главный способ защитить себя, защитить своих близких. Чем меньше мы будем болеть, тем больше у нас будет коллективный иммунитет. Будьте внимательнее к себе! Будьте внимательнее к окружающим! Будьте здоровы!», - призвал председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов.

Теги: ГУ МВД СО о вакцинации

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