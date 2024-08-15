Представители молодежи узнали о возможности поступления в вузы ФСИН России

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На днях в доме молодежных организаций городского округа Жигулевск прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Молодежи. В нем принял участие начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-4 Иван Шлычков. Он поздравил присутствующих с праздником и рассказал о том, как проходит обучение в высших учебных заведениях ФСИН России и что необходимо для поступления на службу.



Участники мероприятия узнали о перспективах, которые открываются перед выпускниками вузов ФСИН России, о специфике работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и социальных гарантиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для сотрудников уголовно-исполнительной системы.



Стоит отметить, что слушатели всегда проявляют интерес к перспективе обучения в учебных заведениях ФСИН России, активно задают вопросы, которые касаются как процесса поступления и обучения в ведомственных учебных заведениях, так и специфики служебной деятельности сотрудников УИС, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области