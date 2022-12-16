Представители губернии приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности

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На Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности, который проходит в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2022», состоялось обсуждение обновлённых принципов воспитательной деятельности в вузах России. Пространство университета для развития потенциала личности предлагается формировать с учётом модели «обучение служением» и «образование через ответственность». Реализация этих принципов поможет развитию у студентов созидательного мировоззрения и причастного отношения к государству и его истории.

Конгресс собрал более 700 проректоров со всей России, представителей федеральных органов исполнительной власти, Росмолодёжи, аппаратов полномочных представителей Президента России в федеральных округах.

От Самарской области в мероприятии принимали участие более 25 человек – представитель министерства образования и науки Самарской области, проректоры по воспитательной работе вузов, а также студенты, прошедшие в финал Всероссийского конкурса.

В рамках конгресса состоялась церемония награждения. За экспертную поддержку и активное участие в реализации Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи награждены кураторы двух самарских вузов – Ольга Суляева из Самарского государственного университета путей сообщения и Ирина Васильева из Самарского государственного технического университета.

Необходимость опираться на традиционные ценности российского общества при реализации воспитательной деятельности в университетах отметил в своём выступлении на пленарном заседании конгресса начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Понятие «образовательная услуга» ушла в прошлое. Сегодня образование — это обучение плюс воспитание, формирование мировоззрения гармонично развитой личности. Этот процесс невозможен без понимания тех духовно-нравственных ценностей, которые объединяют наше общество. Крепкая семья, ценность человеческой жизни, многонациональное единство и историческая память, справедливость и милосердие – основы нашего культурного ДНК. Они вселяют в нас гордость за свою страну. Это то, что никогда не позволит расколоть нас изнутри», – подчеркнул Сергей Новиков.

Обращаясь к сообществу проректоров и профессорско-преподавательского состава, глава Минобрнауки России отметил, что ситуация с воспитательной деятельностью в стране начала кардинально меняться.

«Мы стремимся к тому, чтобы воспитательная деятельность была неразрывно и органично связана со всеми другими направлениями в университете. Сегодня более чем у 400 вузов есть ответственные проректоры по молодёжной политике и воспитательной деятельности. Суть этой работы отличается творческим и индивидуальным подходом к студентам в зависимости от их специальности и интересов. Я хотел бы настроить вас на кропотливую, последовательную работу, ведь только объединившись, мы можем достичь поставленных целей», — отметил Валерий Фальков, обращаясь к участникам заседания.

Обновленный вектор реализации воспитательной деятельности и молодёжной политики в университетах разработан Минобрнауки России совместно с Росмолодёжью, сообществом профильных проректоров, преподавателей и студентов с учетом актуальных изменений повестки и результатов работы Минобрнауки в 2022 году.

Важным запросом, отмеченным участниками конгресса, является выстраивание единой бесшовной системы воспитания и образования, которая вовлекает все институты молодёжной политики в командную работу и непрерывно сопровождает молодого человека на каждом этапе его взросления и развития. Принципиально важными становятся консолидация усилий и синхронизация действий ключевых акторов молодёжной политики, одним из которых представляются студенческие сообщества.

Одним из ресурсов поддержки реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности станет в 2023 году грантовый конкурс Росмолодёжи для вузов. Впервые до 30% гранта университеты смогут потратить на укрепление материально-технической базы. Вузы должны стать центрами формирования региональной, окружной и всероссийской повестки государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности. Предусмотрена возможность расходов до 50% грантового бюджета на реализацию мероприятий всероссийского и окружного уровней, до 30% на реализацию мероприятий регионального уровня. Максимальные расходы на реализацию мероприятий вузовского/факультетского уровня расходы максимально составят 20%. Приём вузовских заявок стартует уже 25 января 2023 года.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева подчеркнула, что грантовый конкурс Росмолодёжи ежегодно привлекает внимание самых прогрессивных представителей молодёжного сообщества, готовых создавать и реализовывать важные социальные проекты.

«Гранты для студентов – это поиск новых идей, единомышленников и партнёров, достижение высоких результатов в общественной, социальной жизни, в бизнес-сообществе. Важно, что мы постоянно расширяем границы этой поддержки, давая возможность участвовать и реализовывать себя в России всё большему количеству молодых людей», – отметила Ксения Разуваева.

В рамках конгресса пройдёт специальная стратегическая сессия Росмолодёжи, на которой будет представлена концепция «Жизненный путь студента», объединяющая все инструменты, продукты и решения вокруг задачи становления гармонично развитой личности. Эксперты Росмолодёжи вместе с проректорами вузов составят план реализации задач государственной молодёжной политики с учётом жизненного пути молодого человека в вузе.

Опираясь на запрос студентов на свободные от административного влияния пространства для самореализации, в сентябре этого года Минобрнауки России совместно с Росмолодёжью открыли «Студ.Пространства». Это социальная франшиза, сеть точек равного доступа к продуктам Росмолодёжи, Минобрнауки, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и других партнёров проекта. Идея «Студ.Пространств» разработана самими студентами для создания комфортных точек работы и развития молодёжи, вовлекающей среды, которая поможет студентам найти и реализовать свои мечты и таланты в России. На сегодняшний день уже запущено 9 вузовских «Студ.Пространств».

Методической базой кадрового развития воспитательной деятельности в вузах станет стартовавшая в текущем году в Центре знаний «Машук» программа «Голос поколения.Проректоры». Программа не просто обучающий курс – она важный этап формирования сообщества проректоров и специалистов профильных подразделений вузов, которое будет формулировать единый смысловой каркас воспитательной деятельности и молодёжной политики. В 2022 году около 500 сотрудников вузов уже прошли очное обучение по программе.

Кроме того, на полях Конгресса запланирован открытый диалог с ректорами вузов Москвы и Московской области о месте молодёжной политики в управленческих приоритетах университета. В рамках Конгресса проректоры примут участие в подведении итогов работы студенческих направлений Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022».

Фото: пресс-служба правительства СО