Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели встречу с военнослужащими Самарского гарнизона

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Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели в Самаре встречу с ответственными должностными лицами от 30 воинских частей региона для разъяснения последних изменений в законодательство по вопросам оформления свидетельства целевого жилищного займа, включения в реестр накопительно–ипотечной системы, приобретения жилья по договору долевого участия.

«За первое полугодие 2021 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Самарской области приобретено порядка 173 объектов жилья,- сказала сотрудник Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Елена Шугарова. - Данный показатель стал выше на 50 объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя площадь купленного жилья составило 80 кв.м.»

Елена Шугарова также отметила, что по накопительно–ипотечной системе военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном рынке или оформить дом с земельным участком, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО