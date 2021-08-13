Я нашел ошибку
Главные новости:
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России.
В Самаре, в «МТЛ Арена», пройдет турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
В «Дубовой роще» проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, разместят скамейки и урны.
В Промышленном районе Самары благоустраивают «Дубовую рощу» 
Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за июль и август.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги второго этапа акции «На дачу без долгов!» в Самарской области
За первое полугодие 2021 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в СО приобретено порядка 173 объектов жилья.
Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели встречу с военнослужащими Самарского гарнизона
СберМаркет – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, работающий в более 150 городах по всей России.
Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки
В программу праздничных мероприятий включены онлайн-турнир, конкурсы и челлендж, рассчитанные на различные возрастные и социальные группы населения.
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам экологической безопасности. 
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов региона взять под личный контроль вопросы экологической безопасности
Предварительная запись на прием обязательна.
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.4
EUR 86.35
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
В Октябрьске прошел экологический субботник на территории объекта культурного наследия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели встречу с военнослужащими Самарского гарнизона

13 августа 2021 15:11
64
За первое полугодие 2021 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в СО приобретено порядка 173 объектов жилья.

Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели в Самаре встречу с ответственными должностными лицами от 30 воинских частей региона для разъяснения последних изменений в законодательство по вопросам оформления свидетельства целевого жилищного займа, включения в реестр накопительно–ипотечной системы, приобретения жилья по договору долевого участия.

«За первое полугодие 2021 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Самарской области приобретено порядка 173 объектов жилья,- сказала сотрудник Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Елена Шугарова. - Данный показатель стал выше на 50 объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя площадь купленного жилья составило 80 кв.м.»

Елена Шугарова также отметила, что по накопительно–ипотечной системе военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном  рынке или оформить дом с земельным участком, передает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

 

Теги: «Росвоенипотека» встреча с военнослужащими ЦВО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Военные ЦВО исполнили мечту братьев-близнецов с особенностями развития прокатиться на боевом танке
29 июня 2021, 10:16
Военные ЦВО исполнили мечту братьев-близнецов прокатиться на боевом танке
Командующий высоко оценил стремление детей поближе познакомиться с тяжелыми бронемашинами.
Общество
441
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
04 июня 2021, 12:20
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Музей размещён на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005.  Туризм
2182
Артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» выступали для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене.
21 мая 2021, 14:13
В регионах Поволжья около 40 тысяч человек посетили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» выступали для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене. Общество
679
В центре внимания
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
153
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
13 августа 2021  13:17
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
213
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
13 августа 2021  13:10
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
229
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
13 августа 2021  12:51
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
166
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
13 августа 2021  12:30
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
189
Весь список