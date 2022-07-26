Представитель Банка России рассказал участникам «iВолги», как строить карьеру на финансовом рынке

112

26 июля на площадке десятого юбилейного форума Приволжского федерального округа «iВолга» говорили о востребованных компетенциях на рынке труда в финансовой сфере и карьерных перспективах молодежи. С открытой лекцией по этой теме выступил заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.



Участники тематической смены «Делай дело», которая собрала начинающих предпринимателей, узнали, как выстраивать стратегию личного и профессионального развития.



Работодатели всегда ценят специалистов, умеющих активно обучаться, критически мыслить и анализировать информацию, формировать идеи, находить комплексное решение проблем. Важные качества – психологическая устойчивость, оригинальность и инициативность.



«Карьеру на финансовом рынке можно смело начинать еще в студенчестве. Для этого есть множество интересных стажировок в банках и других организациях. Так, в 2021 году в подразделениях только центрального аппарата Банка России прошли стажировку и практику 230 человек. В дальнейшем почти половина стажеров пришла к нам на постоянную работу. Считаю, что для молодых специалистов – это хороший и перспективный старт, а для нас – приток ценных сотрудников с интересными идеями, которыми они могут поделиться, например, на площадке Молодежного совета Банка России» – отметил Руслан Вестеровский.



Напомним, молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит в Самарской области. Ранее специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России провели для участников смены «Детская iВолга» интерактивную игру «Диалоги о деньгах», для смены «Серебряные волонтеры» запланирован турнир по киберграмотности.



На поляне «iВолги» работает выставка Банка России «Петра творенья», посвященная 350-летию Петра I и собравшая изображения памятных монет, которые выпускались в его честь.

Фото: департамент информационной политики СО