Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым

22 октября 2025 20:36
117
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым

В среду, 22 октября, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основными темами беседы стали меры поддержки участников специальной военной операции и семей с детьми.

Глава региона сообщил, что благодаря плотной работе с комитетами Совета Федерации в Самарской области стали реализовываться лучшие практики, направленные на поддержку бойцов СВО. Он рассказал о работе центров «Сердце воина», где оказывается психологическая помощь как участникам СВО, так и их семьям. «Мы знаем, что нужно готовиться к тому, чтобы достойно встретить героя. Это важно для всех семей», - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, речь шла о проекте «Zа Любовь», в рамках которого помогают беременным женам бойцов СВО. Губернатор рассказал, что Любовь – это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб: «У нас сейчас 25 таких детей. Им оказывается особая поддержка, причем ее осуществляют жены участников специальной военной операции».

Валентина Матвиенко поддержала этот проект и отметила его важность.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на том, что бойцы СВО, пройдя «Школу героев», участвуют в работе органов исполнительной и законодательной власти.

Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе Десятилетия многодетной семьи: «Это прямое продолжение политики Президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей». Вячеслав Федорищев добавил, что ситуация за последние несколько лет благодаря поддержке Правительства России и мерам, которые были введены, меняется.

Кроме того, губернатор отметил, что с уполномоченным по правам ребенка за последний месяц приняты из Запорожской области 12 ребят, причем 5 из них из одной семьи и остались без родителей.

Глава региона сообщил о введении дополнительных мер: увеличены выплаты до 200 тысяч студентам при постановке на учет по беременности.

«Это хорошая история. Потому что нам надо, чтобы молодые семьи были. Студенческие семьи — это большой резерв. Если создавать условия, поддержать молодых ребят, конечно, рождаемость будет выше», - подытожила Валентина Матвиенко.

Фото: Денис Вышинский,  Пресс-служба Совета Федерации

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025, 20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Транспорт
134
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025, 17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех. Транспорт
177
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025, 13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября включительно подать заявку и направить конкурсные материалы на официальную электронную почту департамента... Туризм
251
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
116
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
137
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
179
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
252
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
210
Весь список