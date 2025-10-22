Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым

117

В среду, 22 октября, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основными темами беседы стали меры поддержки участников специальной военной операции и семей с детьми.

Глава региона сообщил, что благодаря плотной работе с комитетами Совета Федерации в Самарской области стали реализовываться лучшие практики, направленные на поддержку бойцов СВО. Он рассказал о работе центров «Сердце воина», где оказывается психологическая помощь как участникам СВО, так и их семьям. «Мы знаем, что нужно готовиться к тому, чтобы достойно встретить героя. Это важно для всех семей», - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, речь шла о проекте «Zа Любовь», в рамках которого помогают беременным женам бойцов СВО. Губернатор рассказал, что Любовь – это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб: «У нас сейчас 25 таких детей. Им оказывается особая поддержка, причем ее осуществляют жены участников специальной военной операции».

Валентина Матвиенко поддержала этот проект и отметила его важность.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на том, что бойцы СВО, пройдя «Школу героев», участвуют в работе органов исполнительной и законодательной власти.

Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе Десятилетия многодетной семьи: «Это прямое продолжение политики Президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме была поддержка многодетных семей». Вячеслав Федорищев добавил, что ситуация за последние несколько лет благодаря поддержке Правительства России и мерам, которые были введены, меняется.

Кроме того, губернатор отметил, что с уполномоченным по правам ребенка за последний месяц приняты из Запорожской области 12 ребят, причем 5 из них из одной семьи и остались без родителей.

Глава региона сообщил о введении дополнительных мер: увеличены выплаты до 200 тысяч студентам при постановке на учет по беременности.

«Это хорошая история. Потому что нам надо, чтобы молодые семьи были. Студенческие семьи — это большой резерв. Если создавать условия, поддержать молодых ребят, конечно, рождаемость будет выше», - подытожила Валентина Матвиенко.

Фото: Денис Вышинский, Пресс-служба Совета Федерации