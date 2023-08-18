Председатель Общественного совета при ГУ МВД СО принял участие в акции «Гражданский мониторинг»

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В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Рутик Алекян совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Валерием Николаевым проверили работу Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский».

В начале встречи общественники вместе с начальником отдела МО МВД России «Клявлинский» полковником полиции Александром Лесниковым обсудили актуальные вопросы деятельности полиции, порядок регистрации поступающих сообщений и заявлений граждан и имеющихся проблемах, уделили внимание вопросу комплектования кадров и условиям прохождения службы в органах внутренних дел, а также ознакомились с состоянием правопорядка на обслуживаемой территории и мерами, которые предпринимаются для предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.

В продолжение встречи представители Общественного совета провели общий осмотр Отдела. Проверили оснащенность рабочих мест оргтехникой, обратили внимание на наличие информационных стендов, полноту и актуальность размещенной на них информации для граждан. Во время проверки общественники поприсутствовали при приёме кандидата на службу в орган внутренних дел.

В ходе визита представители Общественного совета дали положительную оценку деятельности территориального ОВД, поблагодарив сотрудников полиции за службу, пожелали успехов в дальнейшей деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО