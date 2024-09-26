Я нашел ошибку
Главные новости:
Плюсы и минусы самозанятости разобрали на площадке Штаба в рамках семинара «Самозанятость: подводные камни и бонусы».
В Штабе общественной поддержки «Единой России» самарских студентов научили распознавать телефонных мошенников и собирать автомат Калашникова
Впервые в Самарской области студентами на предприятии стали педагоги среднего профессионального образования из Республики Башкортостан.
Тольяттиазот присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет»
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова обсудили развитие отрасли культуры в Самарской области
В региональном центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией «Ремесленная палата Самарской области».
Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе
На протяжении месяца самарцы смогут посетить пять открытых встреч с ведущими психологами города.
СОУНБ: просветительские встречи проекта "Интеллектуальная среда" в октябре
Подробно инженеры ОМОН остановились на алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.47
EUR 103.48
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе

26 сентября 2024 14:57
61
В региональном центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией «Ремесленная палата Самарской области».

В региональном центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией «Ремесленная палата Самарской области». Участники обсудили главные задачи креативных индустрий.

«Мы видим, как отрасль постепенно развивается у нас в регионе, этому мы и хотели посвятить данную встречу, особенно она актуальна, учитывая, что недавно в России был принят Закон о развитии креативных индустрий. Поговорили о самом понятии, а ему уже больше 120 лет, разобрались, что относится к креативным индустриям, привели небольшую аналитику», - пояснила вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Татьяна Чертыковцева.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, в Самарской области уделяется особое внимание. На встрече с представителями креативного сообщества Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера тесно связана с развитием туризма, культуры.

«Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. Сегодня креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для предпринимателей креативного сектора», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения ценности творческого ручного труда, его совмещения с новейшими технологиями, а также региональной культурной идентичности. Участники встречи смогли пообщаться с коллегами по цеху, установить новые деловые контакты, обсудить будущее креативного сектора.
«Я занимаюсь производством видеоконтента уже около 15 лет, совсем недавно начал осваивать работу с нейросетями. Стараюсь как можно чаще посещать различные отраслевые мероприятия, в том числе от центра «Мой бизнес». Первоочередная задача для меня – это налаживание деловых контактов, и поэтому я здесь», - делится предприниматель Алексей Елисеев.

Меры поддержки для микробизнеса – в числе вопросов, прорабатываемых областным Правительством. Напомним, в Самарской области проходит грантовый конкурс для работников креативной отрасли, его победители получат на развитие своих проектов до 500 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото: «Волжская коммуна»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На протяжении месяца самарцы смогут посетить пять открытых встреч с ведущими психологами города.
26 сентября 2024, 14:48
СОУНБ: просветительские встречи проекта "Интеллектуальная среда" в октябре
На протяжении месяца самарцы смогут посетить пять открытых встреч с ведущими психологами города. Общество
15
Подробно инженеры ОМОН остановились на алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.
26 сентября 2024, 14:35
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
Подробно инженеры ОМОН остановились на алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Общество
29
В школах, лицеях и других учреждениях образования проводятся уроки безопасности для младшей аудитории, встречи и лекции для учащихся среднего звена и старшеклассников.
25 сентября 2024, 21:48
В начале учебного сотрудники ГАИ усилили взаимодействие с самарскими образовательными учреждениями
В школах, лицеях и других учреждениях образования проводятся уроки безопасности для младшей аудитории, встречи и лекции для учащихся среднего звена и... Общество
415
В центре внимания
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
133
26 сентября 2024  12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
156
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
25 сентября 2024  20:23
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта
1170
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
656
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
376
Весь список