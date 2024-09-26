Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе

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В региональном центре «Мой бизнес» прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией «Ремесленная палата Самарской области». Участники обсудили главные задачи креативных индустрий.



«Мы видим, как отрасль постепенно развивается у нас в регионе, этому мы и хотели посвятить данную встречу, особенно она актуальна, учитывая, что недавно в России был принят Закон о развитии креативных индустрий. Поговорили о самом понятии, а ему уже больше 120 лет, разобрались, что относится к креативным индустриям, привели небольшую аналитику», - пояснила вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Татьяна Чертыковцева.



Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, в Самарской области уделяется особое внимание. На встрече с представителями креативного сообщества Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера тесно связана с развитием туризма, культуры.



«Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. Сегодня креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для предпринимателей креативного сектора», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения ценности творческого ручного труда, его совмещения с новейшими технологиями, а также региональной культурной идентичности. Участники встречи смогли пообщаться с коллегами по цеху, установить новые деловые контакты, обсудить будущее креативного сектора.

«Я занимаюсь производством видеоконтента уже около 15 лет, совсем недавно начал осваивать работу с нейросетями. Стараюсь как можно чаще посещать различные отраслевые мероприятия, в том числе от центра «Мой бизнес». Первоочередная задача для меня – это налаживание деловых контактов, и поэтому я здесь», - делится предприниматель Алексей Елисеев.



Меры поддержки для микробизнеса – в числе вопросов, прорабатываемых областным Правительством. Напомним, в Самарской области проходит грантовый конкурс для работников креативной отрасли, его победители получат на развитие своих проектов до 500 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: «Волжская коммуна»