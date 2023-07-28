Предложи свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий!

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Осталось несколько дней, чтобы стать участником конкурса и предложить свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий. Символа, который будет сопровождать нас в течение Десятилетия и напоминать о важности научных и технологических достижений в России.



Организаторы конкурса уверены, что в России много талантливых дизайнеров и художников-любителей, которые готовы стать авторами символа нашего перспективного будущего. Рисунок каждого может стать Талисманом, который вдохновит еще больше россиян на новые разработки в ближайшие 10 лет.



Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, ограничений по возрасту нет.



До 23:59 (мск) 31 июля 2023 года необходимо заполнить онлайн-форму по адресу талисман.наука.рф и предложить свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий. После отправки заявки пользователь получит на электронную почту уведомление об участии в конкурсе.



В течение августа группа волонтеров проведет модерацию заявок, проверит их на соответствие Правилам конкурса. После чего свое мнение выскажут эксперты конкурса. По итогам экспертной оценки 40 работ, набравших наибольшее количество баллов, пройдут на следующий этап – Общероссийское онлайн-голосование.



Имя победителя будет опубликовано в конце сентября на сайте талисман.наука.рф и он будет приглашен на III Конгресс молодых ученых в Сочи и в научно-популярный тур по Краснодарскому краю.

Подробности конкурса и правила участия можно найти на сайте https://талисман.наука.рф/.