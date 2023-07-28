Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Предложи свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий!

28 июля 2023 10:46
106
Предложи свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий!

Осталось несколько дней, чтобы стать участником конкурса и предложить свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий. Символа, который будет сопровождать нас в течение Десятилетия и напоминать о важности научных и технологических достижений в России.

Организаторы конкурса уверены, что в России много талантливых дизайнеров и художников-любителей, которые готовы стать авторами символа нашего перспективного будущего. Рисунок каждого может стать Талисманом, который вдохновит еще больше россиян на новые разработки в ближайшие 10 лет.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, ограничений по возрасту нет.

До 23:59 (мск) 31 июля 2023 года необходимо заполнить онлайн-форму по адресу талисман.наука.рф и предложить свою идею Талисмана Десятилетия науки и технологий. После отправки заявки пользователь получит на электронную почту уведомление об участии в конкурсе.

В течение августа группа волонтеров проведет модерацию заявок, проверит их на соответствие Правилам конкурса. После чего свое мнение выскажут эксперты конкурса. По итогам экспертной оценки 40 работ, набравших наибольшее количество баллов, пройдут на следующий этап – Общероссийское онлайн-голосование.

Имя победителя будет опубликовано в конце сентября на сайте талисман.наука.рф и он будет приглашен на III Конгресс молодых ученых в Сочи и в научно-популярный тур по Краснодарскому краю.
Подробности конкурса и правила участия можно найти на сайте https://талисман.наука.рф/.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список