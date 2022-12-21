Предложено официально закрепить в календаре День беременных

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила официально закрепить в календаре День беременных. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на обращение на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Она напомнила о словах президента России Владимира Путина, что в стране наблюдается сложная демографическая ситуация. В связи с этим, правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми, заявила Волынец. По мнению омбудсмена, учреждение праздника может стать одной из таких мер.

При этом отмечать праздник предлагается дважды в год. «Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты», — отметила Волынец.