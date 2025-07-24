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Предлагаемая зарплата флористов в Самарской области достигла 50 тыс. рублей, но оказалась ниже российского уровня

24 июля 2025 11:43
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Предлагаемая зарплата флористов в Самарской области достигла 50 тыс. рублей, но оказалась ниже российского уровня

В честь Дня флориста, который отмечают 24 июля, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, сколько сегодня готовы платить представителям этой романтичной профессии, какими навыками они должны обладать, и в каких регионах наиболее востребованы.
 

Работодатели поделились, какими навыками должны обладать флористы
 

За первое полугодие в стране было открыто свыше 5000 вакансий для флористов. Чаще всего мастеров по изготовлению цветочных композиций искали в Москве (23% вакансий), на втором месте – Санкт-Петербург (12%), третье место – у Московской области (6%), и замыкает четверку Республика Татарстан (5%). В Самарской области работодатели разместили свыше 120 предложений или 2,3%. Наименьшее количество вакансий для флористов в этом полугодии пришлось на южные регионы - Республику Северная Осетия-Алания (всего 2 вакансии) и Чеченскую республику (3 вакансии).
 

В качестве основных требований к навыкам работодатели указывали флористику, работу в команде, грамотную речь, активные продажи, умение пользоваться ПК и креативность.
 

Зарплатные ожидания соискателей скромнее предложений от работодателей
 

Медианная предлагаемая зарплата у флористов в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 14%, и во втором квартале 2025 года составила 57 200 рублей (в прошлом году – 50 000 рублей). В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты составила 50 тыс. рублей, поднявшись за год на 18%.
 

При этом зарплатные ожидания соискателей на вакансию флориста в целом по стране оказались скромными – 50 100 рублей. В большинстве случаев они ищут работу с полной занятостью (92%), а 23% кандидатов готовы рассмотреть вариант работы с частичной занятостью.

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