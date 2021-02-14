Праздновать День влюбленных в этом году намерен лишь каждый восьмой россиянин

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Популярность Дня святого Валентина в нашей стране снижается: с каждым годом этот праздник отмечает все меньше россиян. При этом чаще всех праздновать День влюбленных собираются бармены, администраторы и секретари, реже всех — системные администраторы и водители. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как меняется отношение к Дню святого Валентина, опросив 3000 респондентов из всех округов страны.



В этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян. Это меньше, чем когда-либо за последние 14 лет: в 2007 году День влюбленных отмечала половина опрошенных (50%), в 2013-м — треть (33%), а в 2016-м — только каждый пятый (20%). Интерес к 14 февраля снижается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет праздновать собираются 19%, то среди опрошенных старше 45 — лишь 8%.



Чаще других праздновать День влюбленных собираются бармены (33%), администраторы (23%), секретари (19%), офис-менеджеры (18%) и менеджеры по продажам (17%). В числе самых «неромантичных» профессий оказались системные администраторы и водители (лишь по 5% из них собираются праздновать 14 февраля), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по 6%).



День Святого Валентина теряет популярность, однако почти 4 из 10 мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют купить букет своей женщине 14 февраля. Молодые люди романтичнее зрелых мужчин: цветы любимой подарят 53% россиян до 24 лет и лишь 31% мужчин старше 45 лет.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 551

Время проведения: 1—5 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов

Фото: Pixabay.com