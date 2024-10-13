Православный мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2025 года

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Православный мессенджер "Зосима" появится в магазине приложений весной 2025 года. При этом пробная его версия будет доступна уже в ноябре 2024 года, сообщил президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

"Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта "Спаси и сохрани" ... и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах", – передает его слова РИА Новости.

"Зосима" разработан специально для проекта "Спаси и сохрани". Свое название приложение получило в честь святого.

Помимо общения, в мессенджере можно будет создать страничку святыни и собирать для нее пожертвования. При этом обмениваться сообщениями смогут все желающие. В приложении также будут доступны фото, видео и онлайн трансляции.

По словам Агапова, проект востребован, специально под него создана рабочая группа, которая займется его управлением, а дорожная карта по приложению рассчитана на два года вперед.