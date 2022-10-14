Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы

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Православные верующие сегодня, 14 октября, отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник относится к непереходящим, то есть не зависит от даты празднования Пасхи и отмечается православной Церковью 14 октября каждого года.

В праздничный день, в Покров Пресвятой Богородицы, верующие вспоминают о произошедшем в Византии в X веке. Тогда Константинополь окружили варвары, а жители города собрались во храме, чтобы молиться. Когда юродивый Андрей Константинопольский поднял свои глаза к небу, то смог увидеть Божию Матерь, Деву Марию, которая шла по воздуху Богоматерь распростерла над византийцами белое покрывало. Началась буря, и варвары отступили от осажденного города.