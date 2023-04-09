Православные отмечают Вербное воскресенье

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Сегодня, 9 апреля, православные верующие отмечают Вербное воскресенье. По христианской традиции в этот день крещенные люди освящают веточки первого растения, которое оживает после долгой зимы.

Праздник связан с торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим. Как сказано в Евангелии, горожане встретили и поприветствовали Бога возгласами "Осанна!". Его путь был устелен пальмовыми ветвями.

Причиной ликования стало чудесное воскрешение Сыном Божьим Лазаря. Сам Вход Господня в Иерусалим евангелисты считают символом будущего воцарения Бога.

Также праздничным воскресенье является и у католиков. Последние отмечают Пасху. По традиции, главная служба у них пройдет в ватиканском соборе Святого Петра. Ожидается, что по окончании церемонии будет зачитано папское послание, пишет Смотрим.

Фото: Дильдина Светлана