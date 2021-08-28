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В эту субботу, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных христианских праздников, пишут "Известия".

«Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время», — рассказал «РИА Новости» протоиерей Александр Ильяшенко.

В этот праздник православным нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, но повседневный бытовой труд вполне уместен, как полагают священники.

В Успение люди ходят в храмы, чтобы помолиться на службе, послушать посвященную этому дню проповедь священника, а затем собираются за общим столом.

Успение Пресвятой Богородицы — день не постный, только если он не приходится на среду или пятницу, иначе есть можно только рыбу и немного вина.

Фото: "Известия"/Дмитрий Коротаев