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Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2021 19:02
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В этот праздник православным нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, но повседневный бытовой труд вполне уместен, как полагают священники.

В эту субботу, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных христианских праздников, пишут "Известия".

«Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время», — рассказал «РИА Новости» протоиерей Александр Ильяшенко.

В этот праздник православным нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, но повседневный бытовой труд вполне уместен, как полагают священники.

В Успение люди ходят в храмы, чтобы помолиться на службе, послушать посвященную этому дню проповедь священника, а затем собираются за общим столом.

Успение Пресвятой Богородицы — день не постный, только если он не приходится на среду или пятницу, иначе есть можно только рыбу и немного вина.

 

Фото: "Известия"/Дмитрий Коротаев

 

 

Теги: православные праздник Успение

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