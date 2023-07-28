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Правоохранители продолжают информировать жителей Самарской области о способах сохранить свои сбережения

28 июля 2023 10:35
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Правоохранители продолжают информировать жителей Самарской области о способах сохранить свои сбережения

Профилактические мероприятия на днях прошли в Кошкинском и Клявлинском районах.

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели встречи с местными жителями, направленные на профилактику мошенничеств.

В ходе мероприятий организаторы рассказали о разнообразных способах мошенничества, наиболее распространенных в настоящее время, а также о методах защиты от них. Особое внимание уделили наиболее незащищенной категории граждан - пенсионерам. Напомнили о необходимости быть бдительными при приобретении товаров с рук и общении с незнакомыми людьми в сети Интернет, настоятельно рекомендовали не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать никому банковские реквизиты и другие личные данные, а также как можно быстрее обращаться в полицию, если преступление уже произошло.

Общественники и полицейские вручали собеседникам специально подготовленные памятки «Осторожно, мошенники», которые содержат информацию о том, как себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Граждане охотно общались с полицейским и представителями Общественных советов, благодарили за проводимые профилактические мероприятия, отмечая внимательность и доброе отношение.

Анализируя итоги мероприятий, общественники отмечают, что большее количество жителей сельских поселений информировано о дистанционных преступлениях, однако многие считают, что их не смогут обмануть.  Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют недооценивать мастерство злоумышленников и не поддерживать разговор с неизвестными о финансах, ни в коем случае не следовать их указаниям и не переводить деньги на неизвестные счета.

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