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Комиссия по присвоению бренда «Самарский продукт» предварительно проводит тщательную проверку продукции.
Право использования регионального бренда «Самарский продукт» получили еще четыре производства
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Право использования регионального бренда «Самарский продукт» получили еще четыре производства

17 августа 2021 17:31
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Комиссия по присвоению бренда «Самарский продукт» предварительно проводит тщательную проверку продукции.

  В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялась очередная комиссия по присвоению символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

Право использования товарного знака было присуждено еще нескольким компаниям региона. Таким образом, брендированный знак размещают на своей продукции почти 200 компаний, а маркировка присутствует на более чем 3 тысячах товарных позициях. 

Инициатива создания региональной символики принадлежит губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Торговые центры и сетевые магазины поддержали эту идею. Более того, продажи компаний, получивших сертификат, выросли в несколько раз.

Красноярский хлебокомбинат – один из претендентов на вручение регионального бренда. Он изготавливает шесть видов хлеба, разнообразную выпечку, а с недавних пор в линейке товаров появились кондитерские изделия. В ассортименте хлебокомбината 36 видов продукции. Она идет нарасхват в родном Красноярском районе. В планах - организовать стационарные торговые точки в Самаре. 

«Чтобы повысить оборот и сбыт, мы решили нанести на свой товар специальную символику - знак «Самарский продукт». Хотим преподнести покупателю нашу продукцию с таким великолепным брендом, похвалиться, что это выполнено и сделано на нашей земле, нашими людьми. Вот это самое главное», - прокомментировала директор хлебокомбината Елена Карпова.

Важно отметить, что перед тем как дать положительное заключение, комиссия по присвоению бренда «Самарский продукт», предварительно проводит тщательную проверку продукции. Особое внимание уделяет не только наличию всех документов, но и производственному циклу. Еще одно важное условие - это подтверждение места производства продукции.

Итак, решение этой комиссии единогласное - хлебобулочные изделия заслуживают маркировки «Самарский продукт». Также в этот день среди соискателей на присвоение регионального бренда - фермер-овощевод, переработчики рыбы и издатели обучающей литературы для дошкольного образования. Все они в итоге получили одобрение комиссии.

«По сути говоря, мы выстраиваем самую простую цепочку. Это самарский производитель, знак «Самарский продукт», «Ярмарка вкусов», продажа, покупатель. Вот она - самая простая цепочка, которая является активным элементом стимулирования продажи нашей продукции», - отметил руководитель департамента торговли и потребительского рынка министерства Алексей Софронов.

Заявки на получение разрешения на присвоение региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г.Самара, ул. Невская, д.1, каб.818, телефон 8 (846) 337-78-68.

Теги: «Самарский продукт» бренд присвоение

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