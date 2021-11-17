Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб по номеру "112"

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Правительство России утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Утвердить прилагаемые обязательные требования к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе порядок и сроки осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру "112" диспетчерским службам", - говорится в документе, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Документом, в частности, определяется время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Так, максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора - 20 секунд (для 98% вызовов). При этом среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд. Среднее время, в течение которого оператор должен опросить заявителя - 75 секунд. Максимальное время, в течение которого диспетчер должен подтвердить факт приема сообщения о происшествии - 30 секунд.

Кроме того, устанавливается время консультации заявителя оператором - 2 минуты. Максимальное время, в течение которого осуществляется психологическая поддержка, - 30 минут.

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