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Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ, передает РИА Новости.

В кабмине напомнили, что программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года.

Кредит в рамках программы "Сельская ипотека" можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве.

"Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек", - сообщается в информации.

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