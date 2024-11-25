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Правительство Самарской области и Всероссийское общество слепых подписали соглашение о сотрудничестве

25 ноября 2024 18:18
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Правительство Самарской области и Всероссийское общество слепых подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 25 ноября 2024 года, в Правительстве Самарской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между органами исполнительной власти региона и Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Подписи под документом поставили первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Михаил Смирнов и президент всероссийской общественной организации Владимир Сипкин

Целью соглашения является объединение усилий в области поддержки, реабилитации и защиты прав инвалидов по зрению. По условиям соглашения, действие всех работающих в Самарской области программ продлевается до 2030 года.

Встреча представителей общественной организации с руководством области состоялась в преддверии Международного дня инвалидов и еще одной важной даты – 100-летия основания Всероссийского общества слепых, которое отмечается в апреле 2025 года. При этом самарское отделение организации празднует юбилей немного раньше – уже в ноябре этого года. Именно с Самарского региона, наряду с Ростовской областью и Краснодарским краем, 100 лет назад началась история Всероссийского общества слепых.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства региона гостей приветствовал Михаил Смирнов.

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за ту большую и важную работу, которую вы проводите, за вашу активную жизненную позицию. Сложно переоценить роль вашей общественной организации в моральной и организационной поддержке людей с инвалидностью по зрению, решению тех проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Правительство Самарской области также предпринимает усилия, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот почему мы однозначно заинтересованы в укреплении взаимодействия с вашей общественной организацией», - отметил председатель Правительства области.

Сейчас в губернии живут более пяти тысяч человек с инвалидностью по зрению. У них есть возможность участвовать в различных программах поддержки. Это, прежде всего, денежные выплаты, компенсация оплаты услуг ЖКХ, капитального ремонта, субсидирование установки газового оборудования в рамках программы социальной газификации.

Не менее важно обеспечение слабовидящих людей техническими средствами реабилитации, в число которых входят трости, специальные устройства для чтения аудиокниг, медицинские термометры и тонометры, сигнализаторы звука. 53 жителя региона обеспечены собаками-поводырями. Эти виды помощи оплачиваются из средств федерального бюджета.

Необходимое для слабовидящих и незрячих людей оборудование приобретается и на средства регионального бюджета. Наш регион – один из немногих, где гражданам с нарушениями функций зрения выдают специальные смартфоны с поддержкой голосовых команд и возможностью вводить текст голосом. Обучают работе с такими смартфонами волонтеры.

Большая работа ведется в регионе по социализации слепых и слабовидящих граждан: создание условий для спорта, творчества, образования, обеспечение возможности посещать культурные мероприятия.

Отдельное внимание в регионе уделяют занятости людей с нарушениями зрения. Областные власти субсидируют рабочие места для инвалидов по зрению на предприятии «Самараавтожгут», которое изготавливает и поставляет высококачественные автокомпоненты для Волжского и Камского автомобильных заводов. В настоящее время порядка 50% работников предприятия – люди с нарушениями зрительной функции.

Организовано сопровождение инвалидов из дома в поликлиники и другие места массового посещения. Важные для этой категории граждан социальные объекты оборудованы табличками со шрифтом Брайля и кнопкой для вызова персонала.

«Мы очень ценим взаимодействие с руководством области по конкретным вопросам помощи и содействия социальной реабилитации инвалидов. Мы оперативно отрабатываем все возникающие вопросы с Губернатором Самарской области, с Вами, с министрами Правительства Самарской области. Готовы взаимодействовать с Правительством региона и в дальнейшем», - подчеркнул Владимир Сипкин.

«Всероссийской общество слепых благодарит Правительство Самарской области за ту всестороннюю помощь и поддержку, которые мы получаем. За возможность трудоустройства инвалидов, активного участия в общественной жизни, спорте и самодеятельности», - отметил   председатель Самарской областной общественной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» Александр Дорофеев.

В завершение встречи Михаил Смирнов вручил представителям самарского отделения Всероссийского общества слепых подарок к юбилею от Губернатора Самарской области – сертификат на приобретение нового автомобиля. 

Фото: Тамила Солтанова

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