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Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
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Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

14 марта 2021 20:12
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Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным Правительством. Это знаковое событие для региона, открывающее новые возможности для развития взаимодействия с главным в стране и одним из самых авторитетных в мире театров оперы и балета.

Напомним, что Самарскую область и Большой театр России связывает очень важная историческая веха – с осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев был «Запасной столицей» страны, Большой театр находился здесь в эвакуации и почти два года творил на самарской земле. За это время были поставлены 14 спектаклей – 9 опер и 5 балетов. Здесь же, в Куйбышеве, состоялась мировая премьера Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года – тогда её исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.

«Нас связывает удивительная история. Эта история, поверьте, и сегодня живет в сердцах жителей Самары и Самарской области, – акцентировал внимание Губернатор. – Сегодня мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано сохранение памяти об этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на самарской земле».

В рамках заключённого сегодня соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.

«Это очень важно для Большого театра, для Самарской области, – отметил Владимир Урин. – У Большого театра есть подобные соглашения с другими регионами, но Самарская область  – особый случай. Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли».

Гендиректор  отметил, что у Большого театра и Самарской области  – далеко идущие планы, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов:

«Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре: мы покажем спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью».

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Урина за плодотворное сотрудничество с регионом: «Все наши уже проработанные планы мы непременно реализуем. Уверен и в том, что мы выработаем новые предложения о сотрудничестве, и самарская земля, как и в предыдущие годы, продолжит вносить свой весомый вклад в развитие российской культуры».

Соглашение с Большим театром – продолжение системной работы по развитию культурного сотрудничества Самарской области, которая ведётся под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. Так, за последние годы губерния заключила соглашения с ведущими отечественными учреждениями культуры и искусства: Третьяковской галереей, Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Сегодня же, 14 марта, Самарский академический театр оперы и балета в рамках фестиваля «Золотая маска» представляет балет «Бахчисарайский фонтан» на Новой сцене Большого театра.

Балет был включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии «Золотая маска» сразу в пяти номинациях: «Балет/спектакль», «Балет –современный танец/Женская роль», «Балет – современный танец/Мужская роль», «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкальном театре».

Владимир Урин пожелал успеха самарскому театру: «Я абсолютно уверен, что выступление вызовет интерес. Все билеты проданы, мне многие звонили, спрашивали о спектакле».

Необходимо отметить, что в этом году в номинации «Балет/спектакль» самарский театр  конкурирует с ведущими столичными площадками – музыкальным театром им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва), Большим театром (Москва), Мариинский театром (Санкт-Петербург). Таким образом, Самарский академический театр оперы и балета – единственный представитель регионов в этой престижной номинации.

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Комментарии

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