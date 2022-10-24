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Правительство РФ утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

24 октября 2022 23:59
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Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.

Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами, то его доставят в медучреждение.

Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Бедняков

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